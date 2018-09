Chciała zgłosić napis obrażający Ukraińców. Miała usłyszeć, że Polska jest dla Polaków

Na ścianie budynku mieszkanki Warszawy jakiś czas temu pojawiły się wulgarne napisy skierowane przeciwko mniejszości Ukraińskiej. Kobieta osobiście poszła na komisariat, by zgłosić nawoływanie do nienawiści. Zamiast pomocy i wsparcia, miała spotkać się z ignorancją i ksenofobią.

Polska dla Polaków

"Mówię, że to nie są zwykłe napisy, że zastraszanie, nawoływanie do przemocy wobec mniejszości, mowa nienawiści. Zostałam pouczona, że: Ukraińcy to narodowość, a nie mniejszość, mówię, że w Polsce mniejszość i słyszę: i dobrze, bo Polska jest dla Polaków, chciałaby pani, aby w Polsce było więcej Ukraińców? A gdybym chciała? To niech se pani jedzie mieszkać na Ukrainę" - opisuje wymianę zdań w poście K.

Pomimo prośby o numer służbowy i nazwisko policjanta, z którym rozmawiała zgłaszająca, nie uzyskała ich. Ożywioną dyskusją zainteresowało się za to trzech innych funkcjonariuszy, którzy podeszli do kobiety i mieli się zapytać, w czym jest problem. "Pani chce, żeby tu mieszkało więcej Ukraińców, he he he, a jak policja ma pani w tym pomóc?" - relacjonuje. Była przerażona takim zachowaniem policjantów.