Co nowego dla Pragi Południe? Trzaskowski sypie propozycjami

W ramach akcji "18 dzielnic 1 Warszawa" kandydat Koalicji Obywatelskiej przedstawił propozycje dla mieszkańców Pragi Południe. Zaproponował m.in. rewitalizacje mieszkań komunalnych i budowę obwodnicy śródmiejskiej.

Najważniejsze propozycje dla Pragi Południe:

Kandyda dodaje, że wiążę się to również z podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

- Centrum Kultury, najważniejsza z inwestycji w Warszawie. Bardzo się ciesze, że po tej stronie Wisły, przy ulicy Grochowskiej. To będzie jeden z tych projektów, z których dumna będzie cała Warszawa - ocenił Trzaskowski.

Tłumczył, że każdą z propozycji, którą zgłasza ma dokładnie wyliczoną. - Wiemy, ile kosztuje budowa obwodnicy śródmiejskiej. To jest zaplanowane, to 880 milionów złotych. Jeśli uwzględnimy kwestie ekranów i skrzyżowania, o którym mówiłem te koszty będą większe, ale rozłożone na lata i dokładnie budżetowane - odpowiedział.

Z kolei koszty podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej jest kwestią negocjacji. - Podłączenie jednej kamienicy to około 40 tysięcy złotych. Czasem te koszty idą kilkukrotnie w górę, to właśnie kwestia negocjacji - przekonywał kandydat. Dodał, że policzą dokładnie kamienice i przedstawią konkretny program.