Komitet Śpiewaka atakuje Trzaskowskiego ws. in vitro. "To jest hipokryzja i nieznajomość"

- Przez obstrukcję radnych PO program in vitro dla Warszawy wprowadzono kilkanaście miesięcy później. Zrobili to ci sami radni, którzy obecnie firmują społeczny program Trzaskowskiego - powiedziała przedstawicielka KWW, Gospodarczyk.

W środę przed szpitalem św. Zofii Rafał Trzaskowski zadeklarował, że jeżeli zostanie prezydentem Warszawy, to program in vitro będzie nie tylko kontynuowany, ale będzie także rozszerzony. - Niestety ten program został przez rząd PiS i Patryka Jakiego skasowany, dlatego miasto Warszawa wzięło na siebie kwestię finansowania programu in vitro. Tysiące par już z tego programu skorzystało - tłumaczył.

Hanna Gospodarczyk w czwartek podczas konferencji powiedziała, że już dwa lata temu walczyła o to, aby PO wprowadziła dofinansowanie in vitro. - Bardzo mnie rozbawiła i zażenowała jego deklaracja. Myślę, że Rafał Trzaskowski, który do tej pory nie interesował się warszawską polityką samorządową, nie wie o tym, że jego własne ugrupowanie, PO w radzie miasta blokowało nasz projekt "In vitro dla Warszawy - przekonywała kandydatka do rady miasta, Praga-Południe, Rembertów.

- A co zrobiła PO w radzie miasta? Schowała ten projekt do szuflady na ponad rok, trwało to rok, zanim PO ocknęła się, że rzeczywiście samorząd może prowadzić politykę zdrowotną i może dofinansowywać in vitro. Wprowadziła swój program ponad półtora roku po tym, jak złożyliśmy podpisy, dla mnie to jest hipokryzja i nieznajomość tego, co się dzieje w Warszawie - tłumaczyła Gospodarczyk.

