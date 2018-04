Dlaczego cała Warszawa była dziś zakorkowana? Wyjaśniamy

Kierowcy, którzy wyjechali dziś rano na stołeczne drogi, utknęli w kilkukilometrowych korkach. Czytelnicy informowali nas o kolejnych zatorach i wypadkach. Wiemy, co było przyczyną tak dużych utrudnień.

To był ciężki poranek dla mieszkańców stolicy. Korek na S8 w pewnym momencie osiągnął długość ok. 15 kilometrów. Auta stały również na Trasie Toruńskiej od Marek do Marymontu, bo ktoś porzucił zepsuty samochód. Nieciekawie było również przy rondzie Zesłańców Syberyjskich, gdzie doszło do kolizji kilku samochodów. W efekcie większość kierowców spóźniła się do pracy, a ich dzieci do szkół.