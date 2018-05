Długa lista strat po finale Pucharu Polski. Stadion Narodowy w bardzo złym stanie

Pseudokibice w trakcie meczu wystrzelili race i zdewastowali m.in. dach, krzesła i telebim. - W tym roku uszkodzone zostały najbardziej wartościowe elementy PGE Narodowego - tłumaczy WawaLove rzecznik stadionu.

Już po rozpoczęciu meczu zostały odpalone pierwsze race przez obydwa kluby. Kibice Legii Warszawa po raz kolejny odpalili je na początku drugiej połowy, przez co sędzia był zmuszony przerwać mecz. Natomiast część kibiców z powodu duszącego dymu opuściła stadion. Kolejne środki pirotechniczne zostały wystrzelone przez kibiców Arki Gdynia, które trafiły w telebim oraz główny element dachu.

Rzecznik Stadionu Narodowego Monika Borzdyńska wylicza straty po środowym meczu. - W tym roku uszkodzonych zostało ok. 70 krzesełek oraz osmolone zostały szyby. Natomiast w poprzednich latach do wymiany było nawet 600 krzesełek oraz zdemolowane toalety. Już wczoraj można było dostrzec, że stadion wygląda dobrze. Nie mniej jednak w tym roku uszkodzone zostały najbardziej wartościowe elementy PGE Narodowego jak telebim, oraz element kratowy ochraniający dach. W tej chwili czekamy na wycenę tych strat - informuje rzecznik. Dodaje, że całość kosztów pokryje organizator meczu, czyli Polski Związek Piłki Nożnej .

- Ostatecznie można wskazać, że był to „najspokojniejszy” finał od lat. Oba kluby wniosły tylko czterysta materiałów pirotechnicznych z 2,5 tysiąca, które zamierzano przemycić. W poprzednich latach każdy klub wniósł po ok. tysiąc. Użyliśmy w tym roku wzmocnionych środków bezpieczeństwa. Po raz pierwszy wykorzystaliśmy skanery wypożyczone z lotniska Chopina, sprawdzaliśmy nim oprawy. Kibice Legii Warszawa zmienili jednak pierwotne ustalenia, ponieważ ich oprawa miała wjechać pod skaner, a wjechała tylko w części. Znaczną część kibice wnieśli z tłumem bramą numer 2. Nie mogliśmy tego prześwietlić, a najprawdopodobniej znajdowały się tam środki pirotechniczne. Gdy 40 tysięcy osób wchodzi równocześnie na stadion dwoma bramami, nie możemy sprawdzić szczegółowo każdego kibica - tłumaczy WawaLove Monika Borzdyńska.

Rzecznik Stadionu Narodowego zaznacza, że jednostkowe przypadki sprawiły, że na PGE Narodowym zrobiło się niebezpiecznie. - Wystrzeliwanie rac w kierunku innych osób to chuligaństwo. A czy przestępstwo? To już oceni prokuratura. Już przed meczem mieliśmy do czynienia z niebezpieczną sytuacją na bramie numer 10, którą wchodzili kibice Arki Gdynia. Natarli oni na nasze bramy i próbowali je rozwalić, przeszli przez barykadę ochrony. Oddziały prewencyjne policji naprawdę stanęły tu na wysokości zadania i zareagowały na nasze prośby o wsparcie. Przechwycili wiele rac i zatrzymali tłum. W tym roku obiekt zabezpieczało 10 tysięcy służb. Współpraca między służbami w tym roku była wzorowa - wyjaśnia Borzdyńska.