Do czego TO służy? Zapytaliśmy internautów

Jeden z naszych czytelników zwrócił uwagę na nietypowy element miejskiej infrastruktury. Przesłał nam zdjęcia metalowego stelażu z ruchomą drewnianą częścią. Pozostałość po koszu? Krzesełko dla starszych osób? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Niektórzy mieszkańcy Saskiej Kępy dopiero teraz zdali sobie sprawę, że w tym miejscu faktycznie znajduje się coś, czego przeznaczenie nie jest łatwe do ustalenia. W naszej internetowej mini sondzie najczęściej padała sugestia, że jest to miejsce na odpoczynek dla starszych lub schorowanych osób. Ze względu na ból przy zginaniu kolan, ławka byłaby dla nich położona zbyt nisko. Z kolei pokazane na zdjęciu rozwiązanie wydaje się być w tym przypadku wręcz idealnym pomysłem.

Przy okazji w komentarzach padła też kwestia ogólnego braku siedzisk w okolicy. "Ul. Grenadierów. Słupków od zaje..., a ławki żadnej nie uraczysz na całej długości. No chyba to nie jest w porządku w stosunku do osób starszych i schorowanych, którzy każdego dnia chodzą tędy czy na zakupy, czy do lekarza" - oburza się Kasia.