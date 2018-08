Tajemnicza inwestycja nad rzeką. "Z rur leje się pomarańczowa woda"

W podwarszawskim Powsinie z dnia na dzień pojawiła się nowa instalacja kanalizacyjna. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie wiadomość od zaniepokojonego czytelnika, który zwrócił uwagę na jej "prowizoryczność" i trafiającą do pobliskiej rzeki ciecz o nienaturalnym kolorze.

Prowizoryczna konstrukcja zaniepokoiła jednego z naszych czytelników

Miejsce, w którym leżą nie przysypane niczym rury, znajduje się w pobliżu osiedli domków jednorodzinnych i nadwiślańskich pól. To właśnie tam od co najmniej 20 sierpnia trwają prace z udziałem ciężkich maszyn. Jednego z naszych czytelników zainteresowała jednak enigmatyczność tej inwestycji oraz... pomarańczowa woda wypływająca wprost do przecinającej powiat piaseczyński Wilanówki.

"Niestety nie wiem, jaka firma robi tę kanalizację, bo nie było oznaczeń. Wygląda to tak, że na jednym brzegu rzeczki są roboty. Koparka wykopała parę dołów, położyli wielką grubą rurę, a spod ziemi jakaś pompa ciągnie wodę. Trzy grube węże są po prostu włożone do wystającej z ziemi cembrowiny „właściwej rury”. I ta rura sobie idzie płasko po ziemi, nawet do końca nie przysypana – i dociera do rzeczki. Po drugiej stronie są przygotowane kolejne odcinki rur, ale na razie nie podłączone. Z rur leje się pomarańczowa woda" - opisuje czytelnik.



Do informacji zostały dołączone zdjęcia. Widać na nich tabliczki z nazwami ulic: Prętowa i Rosy, wspominaną instalację, masywną koparkę oraz zabarwioną na pomarańczowo rzekę Wilanówkę. Redakcja WawaLove postanowiła zainterweniować w tej sprawie i dowiedzieć się nieco więcej o tej "dziwnej" inwestycji. Dopytaliśmy świadka o więcej szczegółów.

"Ta okolica to z jednej strony pola, z drugiej – domki jednorodzinne, w linii prostej niecały kilometr od Wisły. Nie wiem, czy przypadkiem nie obejmuje tego Natura 2000 (chociaż pewnie tylko do wału przeciwpowodziowego). Generalnie tam jest ładnie. To nie jest środek miasta, żeby tak syf lać gdzie popadnie" - oburza się mężczyzna.



Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów. Naczelnik wydziału Maria Pawłow zasugerowała, byśmy skontaktowali się z warszawskim Zarządem Zieleni, ponieważ to właśnie ta jednostka jest odpowiedzialna za nadzór nad płynącą w okolicach Powsina rzeką. Dodała też, że tydzień wcześniej do urzędu wpłynęło już podobne zapytanie dotyczące tamtego rejonu.

W korespondencji mailowej inspektor Katarzyna Kałuska z ZZ pisze: "Według naszej wiedzy, inwestycja o którą pyta czytelnik jest prowadzona przez MPWiK i dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Prętowej. Natomiast rzeka Wilanówka jest w gestii Wód Polskich. Tak więc te dwa podmioty – MPWiK oraz Wody Polskie są najbardziej kompetentne w tym temacie". Próbujemy więc dalej.



Sprawa nabrała rozpędu dopiero po telefonie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Rzecznik prasowy tej instytucji przekazała nam sporo informacji na temat prowadzonych bądź planowanych w tym rejonie inwestycji. Poniżej przytaczamy treść dość długiego komunikatu, jaki dotarł na redakcyjną skrzynkę.

"Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. realizuje w rejonie ulicy Prętowej projekt na budowę kanalizacji ściekowej - projektowana studnia S5 w Prętowej, Ruczaj, Rosochatej, Przyczółkowej, Przekornej, Potułkały (...) wraz z przewodami tłocznymi i odcinkami sieci oraz budowę przepompowni ścieków „Prętowa" (...), przepompowni ścieków „Rosochata" (...), przepompowni ścieków „Zakamarek" (...) i przepompowni ścieków „Powsin" (...).



Umowa na realizację powyższego zadania została podpisana z wykonawcą firmą WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. w dn. 18.10.2017 r. Obecnie zadanie jest na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, następnie będą realizowane roboty budowlane. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – 31.03.2020 r.

Ponadto w Planie Inwestycyjnym Spółki na 2018 rok w rejonie ulicy Prętowej znajduje się również zadanie polegające na budowie kanalizacji ściekowej w ul. Prętowej odc. Bruzdowa - projektowana studnia S5 w ul. Prętowej (...). Umowa z wykonawcą, firmą z firmą KAMIS Firma Handlowo-Usługowa Tadeusz Kamiński została podpisana 31.03.2017 r. W dniu 03.07.2018 r. zostały rozpoczęte roboty budowlane.

Dodatkowo w tym rejonie ulicy Rosy odc. Wiechy - Prętowa, Wiechy odc. Wiechy - Rosy (...), zrealizowano budowę przewodu wodociągowego. Zadanie zostało zakończone w dn. 17.08.2018 r.



(...) Dzielnica Wilanów, we współpracy z MPWiK stara się na bieżąco informować o mieszkańców o inwestycjach w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Podkreślamy, że szczególnie inwestycje w rejonie ul. Rosochatej i Prętowej były oczekiwane przez mieszkańców od lat. Potwierdzamy także, że informacje na temat prowadzenia tej inwestycji zabezpieczają nasi wykonawcy.

W związku z powyższym, dziękując za przesłane do nas spostrzeżenia dotyczące tej inwestycji, potwierdzamy, że są one obecnie przedmiotem naszego szczegółowego sprawdzenia. Jeśli okaże się, że wykonawca nie dopełnił niezbędnych formalności, zostanie to niezwłocznie zmienione" - zapewniła w mailu Marzena Wojewódzka, rzecznik MPWiK w Warszawie.



Dostaliśmy również powiadomienie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie". Rzecznik prasowy Urszula Tomoń zwróciła się do nas z informacją o podjęciu działań po naszym zgłoszeniu: "Nasi pracownicy pojadą na miejsce i sprawdzą, co się dzieje" - brzmi krótki komunikat.

Wszystkim instytucjom zadaliśmy podobne pytania: "Czy wiadomo, czego dotyczy ta instalacja? Która konkretnie firma przeprowadza w tym miejscu roboty? Co wypływa z rur i dlaczego bezpośrednio do rzeki? Czy pomarańczowa ciecz stanowi zagrożenie dla środowiska?". Wygląda jednak na to, że na konkretną odpowiedź dotycząca szczególnie dwóch ostatnich kwestii będzie trzeba poczekać na wynik inspekcji odpowiednich służb.

Będziemy informować o tej sprawie na bieżąco.



