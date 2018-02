Drastyczny billboard straszył mieszkańców Lesznowoli. Usunięto go po interwencji radnych

Przez kilka miesięcy ogromne zdjęcie zakrwawionego płodu z napisem "aborcja zabija" wisiało przy ul. Płowieckiej. Dzięki interwencji radnych gminy udało się go zlikwidować.

Pierwsze sygnały o billboardzie dotarły do nas w październiku, o czym informowaliśmy na łamach WawaLove. Niedawno mieszkańcy gminy o pomoc w usunięciu nośnika poprosili lesznowolskich radnych, którym również nie przypadł on do gustu.