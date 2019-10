Zima zaskoczy drogowców? Pługi w gotowości, pojemniki z solą na przystankach komunikacji w Warszawie

Październik to dla drogowców czas przygotowań dla zimy. Tym bardziej, że prognozy pogody zapowiadają ochłodzenie i koniec słonecznej, złotej jesieni.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad melduje wykonanie zadania. Na Twitterze napisała, że jest już gotowa do zimy.

"Na obwodach utrzymania stoi w gotowości sprzęt do odśnieżania, a magazyny są zapełnione solą drogową" – zapewnili drogowcy.

GDDKiA. Całodobowy monitoring sytuacji

Każdego roku okres zimowy na drogach rozpoczyna magiczne sformułowanie "Zima zaskoczyła drogowców". Pada przy okazji relacjonowania korków i wypadków, do których dochodzi po pierwszych opadach śniegu.

"GDDKiA monitoruje stan dróg krajowych 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, co pozwala na szybką reakcję służb drogowych. Działaniami na drogach Mazowsza kieruje 14 Rejonów oraz 39 Obwodów Drogowych" – czytamy w komunikacie.

O porządek na drogach zimą ma zadbać 640 pojazdów. 202 z nich to sprzęt do zwalczania gołoledzi, pozostałe – do odśnieżania.