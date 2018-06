Od dzisiaj remont ulicy Powsińskiej. Sprawdź objazd

Ci, którzy nie wyjechali na długi weekend poza Warszawę mogą mieć problem z dojazdem do Wilanowa. Drogowcy rozpoczęli w piątek wymianę nawierzchni na ulicy Powsińskiej. Utrudnienia potrwają do poniedziałku.

Drogowcy rozpoczęli prace nad nową nawierzchnią jezdni na 800-metrowym odcinku od ul. Idzikowskiego do św. Bonifacego. Dodatkowo nawierzchnia zostanie wzbogacona specjalną siatką szklaną.

Remont rozpoczął się w piątek o godzinie 5:00 i potrwa do poniedziałku do godziny 4:00. W tym czasie jezdnia będzie nieprzejezdna wraz ze skrzyżowaniem.

Ulica Idzikowskiego będzie kończyła się ślepo (przed skrzyżowaniem z ul. Powsińską będzie możliwość zawrócenia), a z ul. Gołkowskiej będzie można skręcić tylko w prawo w stronę centrum. Z kolei połączenie z ul. Powsińską straci ul. Limanowskiego, a ulicą św. Bonifacego od strony Jana III Sobieskiego nie będzie można dojechać do Powsińskiej. Od strony Gołkowskiej będzie można skręcić tylko w kierunku centrum.

Natomiast linia 131, 159 i 162 będą kursowały na trasie: al. Becka – łącznik przy Małych Siekierkach z ul. Antoniewską – Antoniewska – Augustówka. 159 i 162 dojadą do krańca EC SIEKIERKI, a 131 pojedzie dalej ulicami Statkowskiego – św. Bonifacego – Powsińska do przystanku Goraszewska. Do tego samego przystanku swoją trasę będzie miała skróconą linia 164.