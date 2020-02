Dwie nowe karetki dla Mokotowa i Bielan

Warszawski „Meditrans” kupił dwie nowe karetki. Ambulanse będą służyły mieszkańcom Mokotowa i Bielan. Wartość zakupu to ok. 1,2 mln zł.

Koszt zakupu to ponad 1,2 mln zł. Ambulanse trafią do oddziału Mokotów Oś. Wierzbno przy ul. Puławskiej 120 i do oddziału Bielany Oś. Wrzeciono przy ul. Wrzeciono 41.