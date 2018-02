Dzieci stały bose na mrozie i patrzyły jak płonie ich dom. Rodzice podjęli odważną decyzję

W noc przed Wigilią w Niemieryczewie spłonął dom państwa Kruków. Palił się trzy godziny. Stracili wszystko. - Dzieci wybiegły na bosaka. Nie zdążyły założyć butów - mówi Magdalena Kruk. Rodzina się nie poddaje i na zgliszczach starego domu zbuduje nowy.

Nie chcieli patrzeć, jak ich dom się rozpada. Sąsiad zabrał ich do siebie. Pani Magda poczekała aż strażacy ugaszą pożar. Przyjechała na miejsce o 5 rano. Przyczyna pożaru: sadza w kominku. Jedna ściana domu runęła na ziemię, obok leżały spalone belki i poskręcana blacha. - To było jak sen. Weszłam do "domu" na pięć minut. To, co się nie spaliło, strażacy zalali wodą. W trampkach i piżamie brodziłam po kostki w wodzie. Wyciągnęłam spod łóżka laptop, lała się z niego woda. Wzięłam go pod pachę i wyszłam. - Podpisałam dokumenty, które podsunęli mi strażacy i wróciłam do dzieci. Mój mąż wracał w tym czasie z Niemiec. Dotarł do nas nad ranem następnego dnia - mówi pani Magda.