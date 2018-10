Dzień po wyborach. Śledzimy wyniki [AKTUALIZACJA]

W niedzielę odbyła się pierwsza tura wyborów. W Internecie huczy. Jedni są zachwyceni, inni rozczarowani. Według wczorajszych badań exit poll Rafał Trzaskowski wygrał wybory już w pierwszej turze, zdobywają 54,1 proc. poparcia.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że według stanu na godz. 6 sporządziły już 79.647 na ok. 116 tys. protokołów. Natomiast 17.553 z nich dotyczy wyborów do sejmików województw, 14.931 - wyborów do rad powiatów, 29.025 - wyborów do rad gmin i 18.138 w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.