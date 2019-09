Echa awarii w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie. Będą kontrole w całym kraju

GIOŚ zażądał, aby gminy sprawdziły procedury dotyczące awarii oczyszczalni ścieków. To echa problemów, które powstały po usterce w Warszawie. W przyszłym roku w całej Polsce ma dojść do kontroli.

Do awarii w oczyszczalni ścieków Czajka doszło pod koniec sierpnia. W efekcie usterki nieczystości zostały zrzucone do Wisły. Rząd zdecydował się na budowę tymczasowego rurociągu, którym ścieki są przetransportowywane do oczyszczalni. Pierwotna instalacja okazała się niewystarczająca, więc w ubiegłym tygodniu doszło do dołożenia nowych pomp. Wówczas nieczystości znowu zostały zrzucone do rzeki.