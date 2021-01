Ferie 2021. Zaprasza zimowe zoomowe Muzeum Warszawy

Dobry pomysł na zajęcia dla uczniów podczas zimowej przerwy: wyprawa online do sal muzealnych na zwiedzanie ekspozycji i ciekawe wycieczki w czasie. Muzeum Warszawy proponuje wiele interesujących form pożytecznego spędzania wolnych chwil. To spotkania online na żywo, z przestrzenią na interakcję, aktywne uczestnictwo, angażujące do twórczej pracy.

Warszawa. To, mimo pandemii, nie są całkiem stracone ferie. Wiele placówek dostosowuje się do tej trudnej sytuacji i pracuje nad angażującym, aktywizującym dzieci programem zajęć Źródło: Muzeum Warszawy