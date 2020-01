Finał WOŚP już po raz 28. Weekendowe utrudnienia w ruchu

12 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz 28. W tym roku po raz pierwszy wielki finał zaplanowano na pl. Bankowym w Warszawie. Tam zaplanowano liczne koncerty i "Światełko do Nieba".

Finał WOŚP. Bieg "Policz się z cukrzycą" na ulicach Warszawy

W związku z tym od piątku, 10 stycznia, od godz. 23.00 do poniedziałku, 13 stycznia, do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Senatorska na odcinku od ul. Wierzbowej do Moliera. Trasa, którą będą musieli pokonać uczestnicy imprezy będzie wyłączona z ruchu w godz. 11.00-14.00.

Linie 128 oraz 178 będą kursowały ulicą Marszałkowską do pl. Bankowego. Autobusy linii 128 w kierunku Szczęśliwic zostaną skierowane ulicami Bielańską, Wierzbową, pl. marsz. J. Piłsudskiego, Królewską do ul. Marszałkowskiej. Autobusy linii 175 w kierunku pl. marsz. J. Piłsudskiego pojadą Marszałkowską, Senatorską i Wierzbową, natomiast w drodze powrotnej – Wierzbową, Królewską i Marszałkowską.

Finał WOŚP. Niedzielny koncert na pl. Bankowym

Od 10 do 13 stycznia zamknięte dla ruchu będą wjazdy ulic Elektoralnej i Przechodniej na pl. Bankowy. 12 stycznia w godz. 10.00-24.00, zamknięty będzie pl. Bankowy i ul. Marszałkowska na odcinku od al. "Solidarności" do ul. Królewskiej (możliwy wyjazd z pl. Żelaznej Bramy w kierunku ul. Królewskiej).

Od sobotniego poranka, 11 stycznia, do niedzieli, 12 stycznia do godz. 10.00, swoje trasy zmienią autobusy linii 111 i 222, które w kierunku przystanków Esperanto i Bielańska pojadą ulicami Królewską i Marszałkowską (w przeciwnym kierunku autobusy linii 222 będą kursowały na trasie Wierzbowa – pl. marsz. J. Piłsudskiego – Królewska). W niedzielę od godz. 10.00 (do ok. godz. 1.00 w poniedziałek) autobusy linii 107 i 111 (w kierunku Kierbedzia i Gocławia) będą kursować al. „Solidarności” i Bielańską, natomiast w kierunku Esperanto pojadą ulicami Senatorska, Miodową, Kapucyńską i al. „Solidarności”. Autobusy linii 222 pojadą ul. Królewską na pl. Grzybowski, natomiast 520 – al. Jana Pawła II.