Gdzie jest ławka Trzaskowskiego? "U nas na podwórku"

Kandydat PO na prezydenta Warszawy w maju postanowił podróżować ze swoją ławką i rozmawiać z mieszkańcami o problemach stolicy. Natomiast od kilku tygodni "ławki Rafała" nie widać. Trzaskowski odpowiedział na Twitterze, co się z nią dzieje.

- Co tydzień będę na Was czekał na ławce w różnych miejscach Warszawy. Na moim FB i TT dowiecie się o miejscu i godzinie kolejnego spotkania. Możemy mówić sobie na Ty - będzie się łatwiej rozmawiało :) Do zobaczenia! - napisał polityk na swoim profilu na Twitterze.

Internauci zwrócili również uwagę na to, że mieszkańcy nie są chętni na rozmowy z politykiem. Głośno zrobiło się, kiedy Dariusz Matecki, bloger znany jako "Prawicowy Internet" udostępnił na Twitterze nagranie, na którym, jak twierdzi byli sami partyjni działacze: Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, kilku KOD-owców i TVN. - Najważniejsza jest ta scena, rozpoczyna się ławka, tak zwana Ławka Rafała. TVN nagrywa sobie materiały, po czym Rafał Trzaskowski podchodzi do działacza młodzieżówki Platformy Obywatelskiej i zaprasza go na ławkę do rozmowy, żeby pokazać na nagraniu w TVN, że rozmawia o problemach Warszawy z młodymi ludźmi. Coś takiego nigdy nie powinno mieć miejsca. Obrzydliwa manipulacja, którą udało mi się uwiecznić na tym nagraniu - opowiadał Dariusz Matecki.