Go Active Show. Największe targi sportowe w Ptak Warsaw Expo

19-20 maja podczas wydarzenia będzie można wziąć udział w treningu m.in. z Ewą Chodakowską, Joanną Jędrzejczyk, Robertem Burneiką, czy Qczajem. W piątek na konferencji prasowej gwiazdy zdradziły, jakie niespodzianki przygotowują dla uczestników imprezy.

- Coraz więcej ludzi ćwiczy. Czasami nie wiedzą, jak to robić. Czasami nie wiedzą, z kim to robić. To będzie impreza dla nich - powiedziała na konferencji dyrektorka Go Active Show Maria Ptak.