Gocław. Pasażerów na gapę poniosła fantazja. Mogło dojść do tragedii

W niedzielę doszło do mrożącego krew w żyłach incydentu na Gocławiu. Dwóch mężczyzn postanowiło urządzić sobie przejażdżkę na tyłach autobusu linii 111. Nagranie dokumentujące to zdarzenie zbulwersowało internautów.

Skrajnie nieodpowiedzialni pasażerowie na gapę wykorzystali tylny zderzak miejskiego autobusu do ekstremalnej podróży ulicami Warszawy. Autorem wideo, które pojawiło się na kanale "Kierowcy Warszawskich Ulic" w serwisie YouTube, jest pan Krzysztof.

Według opisu, mężczyźni jechali kursem z Gocławia na Nowolipki w niedzielę wieczorem. O zdarzeniu napisał portal "Warszawa w pigułce". Internauci oceniając wstrząsające zachowanie dwóch pasażerów na gapę w komentarzach, podeszli do szokującego wybryku młodych ludzi z dystansem.

"Selekcja naturalna!", "Hardkory. A mieli na to certyfikaty?", "Wielkie mi co. W okresie powojennym wszyscy jeździli "na winogrono", "Normalna akcja - w trójmieście się tak jeździło między wagonami SKM", "Niczym spiderman", "Głupota ludzka nie zna granic", "Russian style!" - to tylko niektóre z wpisów.