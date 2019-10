Gocław. Pięć ofert na projekty linii tramwajowej na południe Warszawy

Linia tramwajowa na Gocław to jedna z najważniejszych inwestycji, którą władze w stolicy chcą zrealizować w najbliższej przyszłości. Czeka na nią ok. 50 tys. mieszkańców osiedli Gocław i Międzynarodowa.

Zaproponowane przez pięć firm projekty mieszczą się w przedziale od 5,8 mln zł do ponad 10 mln zł. Najwyższą ofertę złożyła spółka TPF Sp. z o.o – to ok. 10,5 mln zł. Kolejne propozycje to Egis Poland Sp. z o.o. – 7,38 mln zł i Mosty Katowice Sp. z o.o. – prawie 8 mln zł). Najniższe oferty wpłynęły od konsorcjum firm MPRB Sp. z o.o., MP-Mosty Sp. z o.o. i Arcadis sp. z o. o. – 5,83 mln zł oraz spółki Progreg Sp. z o.o., - 5,85 mln zł.