Grochów wygląda jak śmietnik. "Burmistrzowi na niczym nie zależy"

Mieszkańcy twierdzą, że od 10 lat ich dzielnica nie jest sprzątana przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Uważają, że ekipa sprzątająca pracuje rzadko. - Problem czystości jest na pewno skomplikowany - mówi WawaLove rzecznik dzielnicy Praga Południe.

Sprawę nagłośnił portal @ParagaPołudnie. W materiale czytamy, że pracownicy ZGN przychodzą sprzątać jak chcą, a ich praca nie jest przez nikogo kontrolowana. Mieszkańcy skarżą, że wywóz śmieci, odśnieżanie, sprzątanie chodników i trawników, grabienie i usuwanie liści, koszenie trawy nie jest dokładnie wykonywane, a liście, które opadają w październiku i listopadzie leżą do stycznia. - Lekaro obsługujące nasze osiedle jest jak primadonna, którą wielokrotnie trzeba prosić o wywóz śmieci i gabarytów. Nigdy nie dotrzymuje terminów - czytamy w artykule. Mieszkańcy skarżą się, że wpłacają pieniądze na utrzymywanie czystości na osiedlu, a efektów nie widać.

Ludzie tłumaczą, że od 11-12 lat pogarsza się stan zanieczyszczania dzielnicy. - Co niestety pokrywa się z kadencją burmistrza - twierdzą mieszkańcy Grochowa. Dodają, że to on kontroluje ZGN, a gdy mieszkańcy apelują o zadbanie ich terenu, odpowiada "nie ma funduszy".