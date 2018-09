Guział pojedzie do Krakowa. Będzie szukał osiągnięć Trzaskowskiego

Kandydat PiS na wiceprezydenta Warszawy zapowiedział, że w piątek uda się do Krakowa pod hasłem "Śladem obietnic Rafała Trzaskowskiego". - Sprawdzimy jego program, przestudiujemy każdy punkt - zadeklarował Guział.

- Sprawdzimy program Rafała Trzaskowskiego dla Krakowa, przestudiujemy każdy punkt, będziemy łączyć się telefonicznie z urzędami, i samorządowcami krakowskimi, żeby pomogli nam znaleźć te dokonania. Nie jest to proste, znaleźć to co obiecał, jeszcze trudniejsze jest znaleźć to co dokonał. Nam się nie udało, ale będziemy szukać - oświadczył Guział.