Najnowszy spot Jakiego. Uderza w Trzaskowskiego

Ukazały się już dwa spoty Patryka Jakiego, a dzisiaj wyszedł kolejny. W najnowszym filmie pod tytułem "Zobacz różnicę" zestawiono wystąpienie kandydata PiS z konwencji z wystąpieniem jego głównego konkurenta.

Poprzedni spot „Wszyscy tworzymy Warszawę” ukazał się tydzień temu. W tle słychać oficjalny utwór kampanii „Stałem pod blokiem - jestem, jaki jestem”. Nagrał go specjalnie dla Patryka Jakiego, Piotr Szota o pseudonimie HCR, półfinalista telewizyjnego programu „Must Be the Music”.