"GW": Mieszkaniowy boom w Warszawie. Deweloperzy walczą o miejsce

- Obecne studium zawiera zapisy o śródmieściu funkcjonalnym. Jednak ten obszar wytyczono bardzo generalnie, pozostawiając doprecyzowanie go planom miejscowym. Dotąd urzędnicy na podstawie analizy podejmowali decyzję na etapie wniosku o pozwolenie na budowę, czy jest to strefa śródmiejska. Przepisy się zmieniły. Teraz musi to być wytyczone w planie zagospodarowania, a gdy jego nie ma – a tylko ok. 40 proc. miasta ma plany – w studium – mówiła cytowana przez "Gazetę Wyborczą" Marlena Happach, szefowa biura architektury i planowania przestrzennego.