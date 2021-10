Gwiazdy ruszą na Powązki. Coroczna kwesta na ratowanie zabytkowej nekropolii

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku taka przykra niespodzianka z zamknięciem cmentarnych bram już się nie zdarzy i po rocznej przerwie zbiórka pieniędzy znów przeprowadzona będzie w realu. Kwesta potrwa 3 dni, od soboty do poniedziałku. Uczestniczący w niej wolontariusze będą mieli puszki i opaski na rękawie z napisem "Ratujmy zabytki Powązek". Dyżurować będą przy wejściu i na głównych alejach, na ogół w tych samych co każdego roku miejscach.