Iglicę Pałacu Kultury zżera korozja. Będzie remont?

Z daleka iglica PKiN wygląda jak mała tyczka. Jednak jest to potężna konstrukcja, która ma 42 metry długości i jest gruba na 1,5 metra. Eksperci ocenili, że jest w bardzo złym stanie. - Nośność konstrukcji niewystarczająca - podkreślają. PKiN ogłosił przetarg na naprawę iglicy.



"Gazeta Wyborcza" informuje, że przeprowadzono badania na temat stanu technicznego iglicy. Wyniki wykazały, że blacha, z której składa się iglica jest o 2 mm cieńsza, niż była kilkanaście lat temu. To wtedy ostatni raz zbadano stan techniczny budynku. Powstała korozja, która ma od 2 do 6-milimetrów. Kolejnym problemem jest nieszczelna blacha, przez, którą przecieka woda. Usterka powstała przy poprzednim remoncie iglicy

"Na szczycie pałacu" - Przed dzień 36 rocznicy rewolucji budowę pałacu kultury odwiedzili członkowie KC PZPR i rządu z Bierutem na czele, oprowadzał gości naczelny inżynier budowy Pieczonkin. Tego samego dnia 200 metrów ponad poziomem warszawskich ulic dobiegał końca montaż iglicy wieńczącej pałac. Cała iglica i dwie kule są okładane złocistymi płytami lustrzanymi. Każde lusterko sprawdzimy na własnym odbiciu. Miron Baczkow i Nikołaj Korostilow, dwaj przodujący brygadziści montażu podają ostatnie płyty. Z niezwykłą skrupulatnością przygotowują się do podciągnięcia iglicy, windy w ruch!. Miron Baczkow czuwa nad każdym drgnięciem liny, iglica idzie w górę! Montaż pałacu został ukończony na rocznice rewolucji, jak przyrzekli Warszawie radzieccy budowniczowie. - słyszymy w fragmencie kroniki.

Iglica przeszła renowację w 1991 i 1994 roku. Za drugim razem do iglicy przymocowano wspornik antenowy, co spowodowało wydłużenie pałacu kultury do 237 metrów wysokości. Wcześniej liczyła niecałe 231 metrów. Przy okazji remontu zdjęto z iglicy lustrzarze płytki i pomalowaną ją żółtą farbą.