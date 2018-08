Jaki: Albo ideologiczna stolica Trzaskowskiego albo pragmatyczna Warszawa Patryka Jakiego

- Mój konkurent, Rafał Trzaskowski, powiedział, że trzeba przestać budować drogi i zacząć walczyć z PiS-em. Bardzo się cieszę, że Trzaskowski to napisał, ponieważ powiedział to, co dawno wiedzieliśmy - tymi słowami rozpoczął konferencję Patryk Jaki.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(East News, Fot: Paweł Wiśniewski)

Kandydat PiS na prezydenta Warszawy podczas środowej konferencji tłumaczył, że jesli wygra kandydat PO na prezydenta Warszawy, walka o lepszą jakość życia zejdzie na dalszy plan. - Najważniejsza będzie ideologia, ta partyjna polityka z zaciśniętymi zębami, czyli przestać budować drogi i skoncentrować się na walce partyjnej. Takiej Warszawy nie chcemy - przekonywał Patryk Jaki.

- Chcę powiedzieć, że dokładnie odwrotnie wyobrażam sobie zarządzanie stolicą. Spory partyjne będą musiały zejść na najniższy plan, albo chciałbym, żęby ich nie było w ogóle. My musimy skoncentrować się na właśnie na budowie nowych dróg, na połączeniu Warszawy z nowymi autostradami, nowymi drogami krajowymi, na budowie nowych obwodnic, ringów, małej, dużej obwodnicy Warszawy. Tego potrzebuje nasze miasto. Nasze miasto nie potrzebuje kolejnej wojny partyjnej, jaką chce zafundować Trzaskowski - przekonuje Jaki. Zaznacza, że tak naprawdę najbliższe wybory to wybory pomiędzy dwiema stolicami. - Albo stolica Rafała Trzaskowskiego i Warszawa ideologiczna albo Warszawa pragmatyczna Patryka Jakiego - mówił polityk.

Wicemienister sprawiedliwości zapewnia, że skoncentrują się na drogach, żłobkach, przedszkolach, poprawie jakości życia warszawiaków, a walka partyjna zejdzie na dalszy plan.

Przeczytaj też: Wojciechowicz zaprasza do debaty Jakiego i Trzaskowskiego

Zobacz też: Michał Szczerba odpowiada Patrykowi Jakiemu. Prowadzący ostro: "Nóż mi się w kieszeni otwiera"