Jaki debatuje z kontrkandydatami. "Nie mam satysfakcji z tego spotkania"

Patryk Jaki zaprosił na spotkanie prawie wszystkich kandydatów poza Rafałem Trzaskowskim. Do Jaki Cafe przybył Piotr Ikonowicz z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej i Piotr Guział, niezależny kandydat oraz rzecznik Ruchów Miejskich, których kandydatką jest Justyna Glusman.

Przed spotkaniem Piotr Guział zapewniłl, że przyszedł tutaj, by porozmawiać o Warszawie. - To świetny pomysł, by rozpocząć debatę o mieście przed pierwszą turą wyborów. Nie przyszedłem po nic dla siebie. Nie interesuje mnie rozmowa o futurystycznej wizji Warszawy z 2050 roku, ale rozmowa o tym, co za kilka miesięcy czeka warszawiaków - tłumaczył. Zaznaczył, że jeżeli okaże się, że to spotkanie to tylko zabieg PR-owy, to skończy się na kawie i miło się pożegnamy.