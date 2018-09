Jaki o decyzji TSUE. "To jest taki serial, który ma sprawiać wrażenie, że coś złego dzieje się w Polsce"

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę przeciwko Polsce w związku z zapisami ustawy o Sądzie Najwyższym. - To jest taki serial, który ma cały czas się toczyć i ma sprawiać wrażenie, że coś złego dzieje się w Polsce - przekonywał Jaki.

- Dlaczego ta skarga? Dlatego, że bardzo dobrze instytucje europejskie są powiązane również z Donaldem Tuskiem, bardzo dobrze wiedzą o tym, że artykuł 7 się nie udał. No to jak się nie uda artykuł 7, to trzeba wymyślić coś innego. No bo jak? Gdyby doszło do głosowania, to wiadomo, że to nie przejdzie. Stąd właśnie mamy takie, a nie inne działania - odpowiedział kandydat PiS na prezydenta Warszawy.