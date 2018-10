Jaki: Otwieramy kolejną stację, która pozwoli skomunikować duże osiedla na Woli

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy w czwartek był na otwarciu warszawskiej kolejowej linii obwodowej. - Cieszę się, że udaje się to robić we współpracy z rządem - powiedział Patryk Jaki.

- To jest dobra informacja dla miasta stołecznego Warszawy. Otwieramy kolejną stację, która pozwoli skomunikować duże osiedla na Woli z pozostałą częścią Warszawy. Ta stacja kolejowa będzie prowadziła do stacji metra - zapowiedział kandydat.

Tłumaczył, że zintegrowanie systemu komunikacji zbiorowej, szczególnie szynowej, to najważniejsze wyzwanie, jakie stoi dzisiaj przed Warszawą. - Cieszę się, że udaje się to robić we współpracy z rządem. To jest przyszłość Warszawy. Warszawa potrzebuje nowych impulsów rozwojowych, lepszych inwestycji. Takie impulsy może zapewnić nie wojna z rządem, jak proponuje PO, ale współpraca z rządem - podkreślił Jaki.