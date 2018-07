Jan Śpiewak pisze list do papieża. Apeluje o wstrzymanie budowy "Nycz Tower"

Kandydat na prezydenta Warszawy Jan Śpiewak apeluje do papieża Franciszka, by "zatrzymał to szaleństwo". Chodzi o budowę 170-metrowego wieżowca archidiecezji warszawskiej w centrum stolicy.

Jan Śpiewak apeluje do papieża Franciszka, by zatrzymał "to szaleństwo", czyli budowę "Nycz Tower" (Agencja Gazeta, Fot: Maciej Jaźwiecki)

Jan Śpiewak przekonuje, że za inwestycją stoi metropolita Warszawy, kardynał Kazimierz Nycz. - Przedstawimy list do papieża Franciszka. Zwracamy się tym samym do zwierzchnika pana kardynała Nycza i będziemy apelować, żeby zablokował działania swojego podwładnego - mówił na konferencji prasowej kandydat na prezydenta Warszawy. Aktywiści miejscy wielokrotnie organizowali spotkania w sprawie budowy "Nycz Tower" i związanego z tym wyburzenia zabytkowego kwartału Śródmieścia.

- Przetrwał wojnę, stalinizm, czasy komunizmu i wszystko wygląda na to, że nie przetrwa rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz i ponadpartyjnego porozumienia na rzecz pomocy deweloperom - mówił Jan Śpiewak. Pod koniec 2017 roku, Rada Miasta przegłosowała Miejski Plan Zabudowy Przestrzennej, który pozwala na budowę wieżowców w miejsce zabytkowej plebanii, drzew i cmentarza. - Napisaliśmy list do papieża Franciszka by zatrzymał to szaleństwo - napisał kandydat na prezydenta stolicy na Twitterze.

Śpiewak domaga się też "jasnej i twardej deklaracji" od Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego, że nie poprą budowy "Nycz Tower". - Te wybory zdecydują, czy przetrwa pamięć o starej Warszawie. Jeżeli tak się nie stanie, to będziemy żyć w mieście z plastiku, betonu, gdzie latem nie da się oddychać, a zimą panuje gigantyczny smog - ostrzegał. Ostatnio Śpiewak i Wygra Warszawa alarmowali, że na stołecznych Odolanach zamiast szkoły ma powstać kościół.

Na początku tego roku wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera unieważnił część planu zabudowy historycznego kwartału Śródmieścia, na którym ma archidiecezja chciała rozpocząć budowę. To jednak nie znaczy, że wieżowiec nie powstanie. Ratusz zapowiadał odwołanie od tej decyzji, a spokojny o losy "Nycz Tower" jest też inwestor.