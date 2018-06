Jeździł ze znajomymi karetką po Warszawie. Miał ponad promil alkoholu

Ratownik medyczny jeździł pijany karetką. Okazało się, że dodatkowo jechało z nim trzech mężczyzn i nie byli to pacjenci, a jego znajomi.

Dzięki taksówkarzom, którzy zauważyli dziwnie jadącą karetkę, udało się zatrzymać pijanego kierowcę. Do zdarzenia doszło przy ulicy Puławskiej wczoraj przed północą. - Mężczyźni podbiegli do strażników miejskich. Powiedzieli, że kierowca karetki porusza się w dziwny sposób, jeździ "od krawędzi do krawędzi". Funkcjonariusze pojechali za nim - opisuje tvnwarszawa.pl Robert Koniuszy z mokotowskiej policji. Dodaje, że z pojazdu wyszedł mężczyzna ubrany w strój ratownika medycznego. - Powiedział, że jest ratownikiem medycznym. Jednak strażnicy wyczuli od niego alkohol. Zabezpieczyli kluczyki i wezwali policję - tłumaczy Robert Koniuszy.