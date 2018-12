Kamil Dąbrowa komentuje słowa Patryka Jakiego o internetowym trollu. "Kompromitacja człowieka"

Kamil Dąbrowa porzuca występy w "Szkle Kontaktowym" na rzecz stanowiska w warszawskim urzędzie. Wygrał konkurs i od stycznia obejmie funkcję rzecznika prasowego prezydenta stolicy. Patryk Jaki nie omieszkał tego faktu skomentować na Twitterze w dość mocnych słowach. Wiemy, jak zareagował na zarzuty ich adresat.

- To jest kompromitacja tego człowieka, zresztą nie pierwsza. Tweet ze zdjęciem zamieściłem 20 listopada i opatrzyłem go uśmiechem. To jest typowy przykład braku poczucia humoru na prawicy polskiej sceny politycznej. I hejterstwa oczywiście, bo jeżeli ktoś taki żart odbiera za "fake news"… Otóż w internecie i na Twitterze też można żartować - w ironiczny sposób komentuje wpis Jakiego nowo wybrany rzecznik stołecznego ratusza w rozmowie z Wirtualną Polską.

- Politycy pokroju pana, który wciąż nie może pogodzić się z porażką, atakują właśnie w ten sposób. Nawet nie zamierzam na to odpowiadać. To raczej Patryk Jaki udaje polityka. Jeżeli ma wątpliwości co do mojej kariery zawodowej, polecam mu przejrzenie mojego CV. Byłem dziennikarzem i menedżerem mediów od ponad 20 lat - wyznaje nam Kamil Dąbrowa.