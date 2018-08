Kibole grozili obcokrajowcowi w tramwaju. "Te, ciapaty! Wypad!"

„Pragnę wszystkim pokazać mordy polskich tzw. patriotów, którzy zwyzywali jadącego tramwajem kierowcę Uber Eats, a następnie mnie” – pisze zbulwersowana internautka na Facebooku. Na skandaliczne zachowanie dwóch mężczyzn nie zareagował nikt inny.

Do incydentu doszło w niedzielny wieczór w Warszawie. Około godz. 22.55 do jadącego w kierunku Nowego Bemowa tramwaju linii 33 wsiadła pani Jagoda. Po ruszeniu z przystanku Dworzec Centralny zauważyła, że siedzący naprzeciwko niej mężczyźni z szalikami Legii coraz głośniej komentują wygląd ciemnoskórego pasażera z torbą Uber Eats.

Obojętność współpasażerów

Obcokrajowiec nie chce ryzykować konfrontacji i wysiada na następnym przystanku. W tym momencie inwektywy lecą w stronę pani Jagody, która wstawiła się za ofiarą agresji słownej. – „A ty co, ciapatych bronisz? Lubisz ich” – wypowiada jeden z mężczyzn stając nad siedzącą kobietą. Po chwili zaczął wyjaśniać, co się stanie, gdy „takich ciapatych napuszczają do Europy”.