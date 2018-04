Kierowca ostro zahamował. Kobieta uderzyła głową o podłogę, wylądowała w szpitalu

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w autobusie linii 145 w Warszawie. Kierowca, dojeżdżając do przystanku Szymańskiego, gwałtownie zahamował. Kilkoro pasażerów przewróciło się na podłogę.

Całą sytuację opisała mieszkanka stolicy, której mama jechała felernym autobusem. Przesłała wiadomość do Warszawskiego Transportu Publicznego na Facebooku. "Do Pana kierowcy, który zahamował tak, że kilka osób, w tym moja mama, upadło na podłogę, a jedna z pań straciła przytomność po uderzeniu głową. Moja mama wróciła do domu poobijana i kompletnie roztrzęsiona" - napisała. Jedna z pasażerek trafiła do szpitala.