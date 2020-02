Klucze do nowych mieszkań komunalnych w Warszawie przekazane

Prezydent Rafał Trzaskowski wręczył klucze do nowych lokali przyszłym mieszkańcom Ursusa. W budynku przy ulicy Zagłoby 17 są w sumie 84 mieszkania.

Czynsz w nowych mieszkaniach nie ma być zbyt wysoki. Będzie to ok. 8 zł za metr kwadratowy, tak wynika z zapewnień biura polityki lokalowej. Lokale są gotowe do zamieszkania, są podłogi i biały montaż łazienki oraz niezbędne uprzędzenia w kuczni: zlew i kuchenka.

W bloku na Ursusie są mieszkania od niespełna 30 m kw. do ok 68 m kw. W sumie to 84 mieszkania w tym 30 jednopokojowych, 42 dwupokojowych i 12 trzypokojowych. Część mieszkań przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.