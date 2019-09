KO proponuje darmowy internet dla młodych. Jacek Sasin: Chyba na laptopach od Donalda Tuska

Koalicja Obywatelska zaprezentowała program i całą listę wyborczych obietnic. - To zestaw oderwany od rzeczywistości - komentuje wicepremier Jacek Sasin i wylicza, że w przeszłości rząd Donalda Tuska wiele Polakom obiecał, "a niewiele zrealizował".

Wybory do parlamentu. Jacek Sasin o programie KO. (East News)

Koalicja Obywatelska zapewniała w piątek, że jeśli dojdzie do władzy, uchwali m.in. projekt premii emerytalnej do 20 tys. zł dla seniorów, czeku opiekuńczego do ponad 1 tys. zł, dwutygodniowy, płatny urlop dla ojców, dostęp do bezpłatnej procedury in vitro.

Padły też propozycje darmowego internetu dla młodzieży do 24 roku życia. - Jak rozumiemy, polscy uczniowie będą mogli korzystać z tego internetu na darmowych laptopach, które otrzymali zgodnie z obietnicą Donalda Tuska. Otrzymali oczywiście tylko w zapowiedziach, bo w rzeczywistości ta zapowiedź nigdy nie została zrealizowana. Brak wiarygodności to coś, co charakteryzuje partię Grzegorza Schetyny i obiecanki tej partii. Nie ma to nic wspólnego z prawdziwą polityką - skomentował konwencję KO polityk PiS Jacek Sasin.

Wicepremier podkreślał, że lista propozycji przedstawionych przez opozycję jest imponująca. Zaznaczył, że chciałby jednak poznać źródło finansowania tych projektów. Przypomniał, że już "szóstka Grzegorza Schetyny" była wyceniana na 100 mld zł.

- Pani Izabela Leszczyna, wyrastająca dzisiaj na główną ekspertkę Koalicji Obywatelskiej mówiła ostatnio, że pieniądze miałyby pochodzić z oszczędności w Kancelarii Premiera i administracji publicznej. Całe wydatki na administrację publiczną wraz z sądami, administracją samorządową to tylko 17 mld. Więc widać, jak ten program jest pozbawiony realnych podstaw finansowych. Pytamy więc, czy to program ostateczny, czy jutro będzie nowy program - powiedział Sasin.

Jacek Sasin ostro o pomyśle likwidacji CBA

Polityk PiS wytknął działaczom Koalicji Obywatelskiej, że czytali z kartek, a to o czym mówili było "mało przekonywujące".

Zacytował m.in. słowa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która powiedziała: "Polskę naprawia się tam, gdzie jest normalne życie". - Zabrali się za tą naprawę w jednej z najdroższych restauracji w centrum Warszawy. To się nie zmienia. To jest naturalne środowisko Platformy Obywatelskiej i w tym PO jest rzeczywiście wiarygodna. Poprzednio była to restauracja Sowa i Przyjaciele, a dzisiaj jest nowa restauracja i tam zdaniem KO toczy się normalne życie - skomentował Jacek Sasin.

Wicepremier skrytykował także pomysł likwidacji CBA. Zaznaczył, że "politykom Platformy Obywatelskiej bardzo na tym zależy", ale to właśnie dzięki tej agencji państwo realizuje skuteczną walkę z mafiami VAT-owskimi. - To dzięki CBA odzyskano do budżetu miliony złotych - zaznaczył.