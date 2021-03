Kolejki przed punktami szczepień. Apel do seniorów

Problem w tym, że zapisani pacjenci często przychodzą do przychodni dużo wcześniej. - Być może boją się, że zabraknie szczepionek. Niemniej jednak, efekt jest taki, że przez to robią się korki, tłok w poczekalniach, kolejki przed punktem szczepień - przyznaje lekarka z warszawskiego punktu przy ul. Spartańskiej.

AstraZeneca? "Pacjenci się obawiają"

W ubiegłym tygodniu Europejska Agencja Leków poinformowała, że szczepionka firmy AstraZeneca jest w pełni bezpieczna . Mimo to wśród wielu pacjentów zauważalna jest spora obawa co do tego preparatu. - Mamy dużo odmów, pacjenci rezygnują - podkreśla dr Sujkowska.

I zaznacza, że problem dotyczy nawet ok. 30 proc. zapisanych osób. Pacjenci często też nie informują przychodni, że nie zamierzają się pojawić na iniekcji. - To spora nieodpowiedzialność, bo musimy wtedy wydzwaniać inne osoby z grupy zero, żeby w ciągu godziny bądź dwóch przyjechały się do nas zaszczepić - tłumaczy lekarka.