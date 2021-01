Kolejna awaria w Warszawie. Piąta jednego dnia

Seria problemów w Warszawie. Jednego dnia doszło aż do pięciu awarii ciepłowniczych. Wieczorem ciepła zostali pozbawieni mieszkańcy okolic ul. Kredytowej. Firma przekazała, że problem może potrwać do wtorku do południa.

Seria awarii w Warszawie Źródło: East News