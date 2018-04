Kolejne osoby zatrzymane w związku z reprywatyzacją Skaryszewskiej 11

Policjanci zatrzymali dwie osoby, które były zaangażowane w proces reprywatyzacji nieruchomości położonej przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie.

Jak podaje TVP Info, zatrzymani to Tomasz Sz., który w 2015 r. uzyskał prawo użytkowania wieczystego do tego budynku i radca prawny Przemysław S., który był kuratorem trzech osób nieobecnych w podczas postępowania. Śledczy przeszukują od rana miejsca zamieszkania mężczyzn.

Według Ewy Bialik, rzeczniczki Prokuratury Krajowej, po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prokurator postawi mężczyznom zarzuty. Prawdopodobnie będą one dotyczyły oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości przy reprywatyzacji nieruchomości położonej przy ulicy Skaryszewskiej 11.