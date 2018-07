Kolejne włamania do remiz. Strażakom brakuje sprzętu do akcji

Do włamań doszło w miejscowościach Rosocha i Rożce (woj. mazowieckie). Straty oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Większość ze skradzionego sprzętu była nowa.

W ciągu zaledwie dwóch dni ktoś ukradł z pobliskich remiz sprzęt używany przez ochotników w akcjach ratowniczych. Jak podaje lokalny portal grojec24.net, to już trzecie takie zdarzenie na terenie powiatu. W piątek 13 lipca z budynku OSP Rożce (gm. Bielsk Duży) wyniesiono pilarkę do drewna, wykaszarki spalinowe, kilka odcinków węża oraz agregaty prądotwórcze i oddymiające. Z kolei pod osłoną nocy z soboty na niedzielę z OSP Rosocha (gm. Nowe Miasto nad Pilicą) skradziono m.in. akumulator i węże gaśnicze.

O ile wartość sprzętu zabranego z remizy w Rososze szacowana jest na 2 tys. złotych, to straty w Rożcach oscylują już w okolicach 30 lub nawet 50 tysięcy złotych. - Zostaliśmy praktycznie pozbawieni sprzętu ratowniczo-gaśniczego, który służył nam do wyjazdów, by pomagać ludziom - przekazał Radiu Plus prezes poszkodowanej jednostki Krzysztof Ciepieniak.