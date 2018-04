Kolejne zmiany. Będzie można pić alkohol przy moście Poniatowskiego

Za taką zmianą zagłosują w czwartek warszawscy radni. To odpowiedź na prośby mieszkańców stolicy o zwiększenie liczby miejsc, w których można legalnie pić napoje wysokoprocentowe.

Poniatówka to drugie po bulwarach wiślanych miejsce, które w wakacje jest chętnie odwiedzane przez warszawiaków. Plaża przyciąga miłośników biesiadowania. Jednak na podstawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości, która weszła w marcu, beztroskie wieczory mogłyby się skończyć mandatami. W całej Polsce wprowadzono bowiem zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Jednak ustawa pozwala samorządom wyznaczać strefy, w których prohibicja nie obowiązuje.

Na tej podstawie radni jednogłośnie zadecydowali, że bulwary wiślane będą obszarem wyłączonym z zakazu spożywania alkoholu. Chodzi o teren od Wisły od płyty Desantu do klubu sportowego Spójnia. W czwartek radni zadecydują, czy podobna przyszłość czeka Poniatówkę. Jak informuje wyborcza.pl, odestępstwo od zakazu będzie dotyczyło określonego terenu sięgającego od ostrogi nr 164 na 423:650 kilometrze Wisły na południu, do ostrogi 167 na 423 kilometrze Wisły na północy i od linii brzegu Wisły do ścieżki rekreacyjnej oznakowanej słupkami Wiślanego Systemu Informacyjnego.