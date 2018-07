Komisja weryfikacyjna uchyla kolejne decyzje ratusza. Chodzi o kamienice na Starówce

Zwrot kamienic przy ul. Krakowskie Przedmieście 83 i Senatorskiej 7 ma zostać ponownie rozpatrzony. Wcześniejsze decyzje dotyczące tych nieruchomości podjęte przez miasto miały być wydane z naruszeniem prawa. Patryk Jaki zarzuca urzędnikom, że nie zbadali ważnej przesłanki, która przy takim zwrocie musi zostać spełniona.

Jak informuje serwis fakty.interia.pl, podczas reprywatyzacji miało dojść do "rażącej sprzeczności z interesem społecznym". - Komisja ustaliła, że przeniesienie roszczeń do nieruchomości warszawskiej przy ul. Krakowskie Przedmieście 83 nastąpiło w zamian za świadczenie rażąco niewspółmierne do wartości nieruchomości. Ze zgromadzonych dokumentów wynika, że późniejsi beneficjenci decyzji reprywatyzacyjnej nabyli za łączną cenę 100 tys. zł prawa i roszczenia nie tylko do całości nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu 83, ale również do kamienicy przy Senatorskiej 7 - przytaczał wnioski swojego zespołu Patryk Jaki.