Koncert Eda Sheerana. Sprawdź, kiedy i jak dojechać

Brytyjski wokalista Ed Sheeran wystąpi w Warszawie, aż dwa razy. Koncert na PGE Narodowy odbędzie się 11 i 12 sierpnia. Supportem Eda Sheerana będą trzy zespoły.

Brytyjczyk zawita znowu do Polski w ramach trasy koncertowej, promującej album Divided.

Otwarcie bram na koncert Eda Sheerana

Harmonogram:

Ed Sheeran - bilety

Bilety są imienne i ich odsprzedanie początkowo nie wchodziło w grę, bo nie można było zmienić danych osobowych, a ochrona miała nie wpuszczać ludzi, którzy mieli bilet z nie swoim nazwiskiem. Ostatecznie jednak sytuacja się zmieniła i organizoatorzy dopuścili możliwość zmiany danych na wejściówkach. Będzie to możliwe w dniu koncertu na stadionie.

Jak dojechać na koncert Eda Sheerana:

Od godziny 16.00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej:

Zamknięcie dla ruchu ulicy Francuskiej: W godzinach od 16:00 do ok. godz. 20:30 będzie zamknięta droga dla prywatnego indywidualnego ruchu kołowego. Autobusy linii 117, 138 i 146 w tym rejonie kursują trasami podstawowymi (ul. Francuską).

Metro: od godziny 17:00 do 20:30 pociągi linii metra M2 będą kursowały z częstotliwością 5 min . W godz. od 20:30 do 22:30 pociągi linii metra M2 będą kursowały zgodnie z obowiązującym w tym dniu rozkładem jazdy.

Na ok. 15 min. przed zakończeniem koncertu planowanym na godz. 22:30 może nastąpić zamknięcie dla ruchu ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego oraz od pl. Starynkiewicza do ronda Waszyngtona.