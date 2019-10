Konsekwencje za udział w strajku klimatycznym? Uczniowie piszą do RPO

Dyrektor jednego z liceów miał zapowiedzieć uczniom, że poniosą "surowe konsekwencje" za udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym. Licealiści napisali w tej sprawie skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. Adam Bodnar zapowiedział, że zajmie się sprawą.

Uczniowie szkoły średniej skierowali skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Zapytali, czy dyrektor może zakazać im udziału w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym.

- Należą do nich prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów, prawo do swobodnego zrzeszania się oraz wolność pokojowych zgromadzeń - dodaje Biuro RPO.