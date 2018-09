Konwencja Kukiz'15. "Chcemy samorządów, w których nie będzie nepotyzmu"

- Co to za kapanie jakieś, czego te kampanie dotyczą? Tylko pijaru tylko ścigania się na pomysły. A tam, gdzie są Warszawiacy, są tylko problemy - tłumaczył Marek Jakubiak podczas konwencji.

- Chcemy samorządów niepartyjnych. Chcemy samorządów, w których nie będziemy mieli do czynienia z nepotyzmem, nie będziemy mieli do czynienia z kumoterstwem, nie będziemy mieli do czynienia z marnotrawieniem obywatelskich pieniędzy - przekonywał lider.

Z kolei Marek Jakubiak podczas konwencji przedstawił swój klip wyborczy. - Chcę Warszawie dać to, co najważniejsze - własne serce, samego siebie. Bycie prezydentem Warszawy to jest godność. Godność, którą warszawiak musi specjalnie traktować. Całe moje życie to Warszawa. Jestem warszawiakiem, jestem Polakiem, jestem jednym z was. Wasze potrzeby są moimi potrzebami - mówił w spocie Jakubiak.