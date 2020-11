Koronawirus. Drony pomogą w walce z COVID-19. Będą przewozić próbki i krew

Koronawirus. Transport próbek dronem zaledwie w osiem minut

Plan zakłada, że na 7,5-kilometrowej trasie pomiędzy stadionem a szpitalem będą latać regularnie dwa dronoidy. Czas, jaki urządzenia będą potrzebowały do pokonania dystansu, to 8 minut.

Do przewożenia próbek wykorzystywane będą drony typu Hermes produkcji polskiej firmy Spartaqs. "Dronoidy typu Hermes są dostosowane do lotów w warunkach miejskich. Na wyposażeniu mają tzw. redundantne systemy bezpieczeństwa, dublujące newralgiczne elementy dronoida i zapewniające bezproblemowe wykonanie misji nawet w trudnych warunkach. Każda platforma BSP firmy Spartaqs przechodzi rygorystyczne testy bezpieczeństwa i jest dodatkowo wyposażona w transpondery ADS-B i FLARM, co umożliwia śledzenie ich lotu przez służby ruchu lotniczego. Są widoczne również przez śmigłowce ratunkowe" – informuje Polska Agencja Prasowa.