Koronawirus. Duże ognisko zakażeń po weselu w Józefowie

Tylko od piątku do niedzieli w powiecie wołomińskim pod Warszawą odnotowano aż 46 przypadków zakażeń koronawirusem.

Według informacji sanepidu pozostałe 14 zakażonych to ludzie, którzy również mieli kontakt z zakażoną osobą.

Na ten moment nie ma informacji co do stanu zakażonych osób. Wiadomo, że zostały one objęte opieką służb i odesłane na domową kwarantannę.