Koronawirus. Mazowieckie tym razem na trzecim miejscu [24.06.2021]

Okazuje się jednak, że kwarantanna może okazać się nieskuteczna w walce z wariantem Delta. Uwagę na dziurę w przepisach dotyczących kwarantanny zwrócił w "Rzeczpospolitej" epidemiolog prof. Marcin Czech. - Nie powinno tak być. By kwarantanna była skuteczna, osoba przyjeżdżająca do Polski z Wielkiej Brytanii powinna natychmiast trafić do izolacji, skąd musiałaby być odebrana przez rodzinę. Mogłyby być także specjalne taksówki, które odwoziłyby przybyszy do miejsca odbywania kwarantanny - powiedział.