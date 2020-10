Koronawirus. Naukowcy z UW ostrzegają: "może dojść do 200 tys. zakażeń na dobę"

To kolejny dzień, kiedy w Polsce liczba zdiagnozowanych przypadków przekroczyła w ciągu dnia 4 tysiące. W czwartek resort zdrowia poinformował o 4 280 kolejnych zakażeniach i 76 zgonach. Dzień wcześniej w środę Ministerstwo Zdrowia podało, że COVID-19 wykryto u 3 003 osób. Natomiast we wtorek 6 października przybyło 2 236 nowych przypadków zachorowań. Do najszybszego rozprzestrzeniania się wirusa w tym tygodniu dochodziło na ogół w województwie mazowieckim, gdzie ostatniej doby zdiagnozowano prawie 600 osób.